Sparc: CCP kündigt "vSport"-Titel für PlayStation VR, Vive und Rift an - 4Players.de

Mit Sparc kündigt CCP Games ( Eve: Valkyrie Gunjack ) ein weiteres Virtual-Reality-Spiel an, das sich um sportliche Duelle zwischen zwei Spielern dreht, die von Zuschauern beobachtet werden können - CCP bezeichnet Sparc deshalb als virtuellen Sport bzw. vSport. Ähnlich wie aus dem Film Tron bekannt stehen sich die Teilnehmer dabei gegenüber und versuchen ihren Gegner mit Projektilen zu treffen, während sie selbst dessen Geschossen ausweichen, sie abblocken oder zurückwerfen. Verschiedene Spielvarianten sorgen für Abwechslung, Solisten üben in Trainingsrunden und Herausforderungen.Eine Online-Plattform soll dafür sorgen, dass Spieler zusammenfinden, Kontrahenten finden und andere Partien beobachten, während sie auf den Beginn ihres Matches warten. Das eigene Alter Ego dürfen sie zudem ihren Vorlieben anpassen - ob diese nur äußerlich sein werden, geht aus der Ankündigung nicht hervor. "Wir wollen, dass sich die Spieler Sparc wie einen virtuellen Sportplatz in ihrem Wohnzimmer vorstellen", sagt Executive Producer Morgan Godat des CCP-Studios in Atlanta, wo der VR-Titel entwickelt wird.Offenbar handelt es sich bei Sparc um ein Spiel, das aus Project Arena hervorging, ein Projekt, das CCP bereits auf den vergangenen beiden Fanfesten vorstellte und das beim Anspielen bereits einen vielversprechenden Eindruck hinterließ.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer