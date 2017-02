Hearthstone: Reise nach Un'Goro: Nächste Erweiterung mit mutierenden Dienern und Questkarten - 4Players.de

Screenshot - Hearthstone: Reise nach Un'Goro (Android) Screenshot - Hearthstone: Reise nach Un'Goro (Android) Screenshot - Hearthstone: Reise nach Un'Goro (Android) Screenshot - Hearthstone: Reise nach Un'Goro (Android) Screenshot - Hearthstone: Reise nach Un'Goro (Android) Screenshot - Hearthstone: Reise nach Un'Goro (Android) Screenshot - Hearthstone: Reise nach Un'Goro (Android) Screenshot - Hearthstone: Reise nach Un'Goro (Android) Screenshot - Hearthstone: Reise nach Un'Goro (Android) Screenshot - Hearthstone: Reise nach Un'Goro (Android) Screenshot - Hearthstone: Reise nach Un'Goro (Android) Screenshot - Hearthstone: Reise nach Un'Goro (Android)

Die nächste Hearthstone-Erweiterung wird den Titel "Reise nach Un'Goro" tragen und soll Anfang April 2017 erscheinen. 135 Karten mit neuen Dienern, Zaubern und mehr verspricht Blizzard Entertainment. 50 Kartenpackungen können wie gewohnt für 44,99 Euro (49,99 Euro für iOS) vorbestellt werden - als Bonus winkt der Fossil-Kartenrücken."Was könnte ursprünglicher sein, als die Elemente selbst? Un'Goros uralte Energien versorgen die dortigen Elementare mit einer Kraft und Wildheit, die nirgendwo sonst in Azeroth gesehen werden kann. Manche alten Bekannten aus Hearthstone gehören jetzt dem Stamm der Elementare an und bieten wie Murlocs, Drachen, Piraten und Wildtiere Potential für aufregende neue Synergien."Das neue Karten-Schlüsselwort "Mutieren" ermöglicht es Dienern, mit elementarer Macht durchzogen zu werden, was ihnen neue Eigenschaften verleiht. Ähnlich wie bei der Mechanik "Entdecken", stehen euch drei Optionen zur Auswahl, wenn ihr eine Karte mit Mutieren ausspielt. Wählt eine aus, um euren Diener sofort zu verstärken. Es gibt insgesamt zehn Mutationen, mit denen ihr auf eure Gegner-Karten reagieren könnt, z. B. +3 Angriff, Spott, Windzorn, Gottesschild, Todesröcheln (Ruft zwei Pflanzline 1/1 herbei).Questkarten sind ein neuer Kartentyp in Hearthstone, der bald verfügbar wird. Dabei handelt es sich um legendäre Karten (also könnt ihr nur eine davon in eurem Deck haben) und die befindet sich immer in eurer Starthand. Auf jeder Questkarte stehen ihre Voraussetzungen und wenn ihr sie abschließen solltet, erhaltet ihr Belohnungen. Für den Abschluss der Priesterquest "Erweckt die Schöpfer" (ruft 7 Diener mit Todesröcheln herbei) bekommt ihr zum Beispiel die Diener-Karte "Hoffnungswahrerin Amara" (8/8; Spott. Kampfschrei. Setzt das Leben Eures Helden auf 40).Letztes aktuelles Video: Ankündigung