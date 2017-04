Hearthstone: Reise nach Un'Goro: Erweiterung erscheint in der nächsten Woche - 4Players.de

Blizzard hat beim gestrigen Livestream bekanntgegeben, dass das Kartenset "Reise nach Un'Goro" am 6. April 2017 für Hearthstone erscheinen wird. Mit der Erweiterung, die das "Jahr des Mammuts" einläuten wird, kommen 135 neue Karten ins Spiel. Darüber hinaus werden Questkarten und das Karten-Schlüsselwort "Mutieren" eingeführt. 50 Kartenpackungen können wie gewohnt für 44,99 Euro (49,99 Euro für iOS) vorbestellt werden - als Bonus winkt der Fossil-Kartenrücken.Das neue Karten-Schlüsselwort "Mutieren" ermöglicht es Dienern, mit elementarer Macht durchzogen zu werden, was ihnen neue Eigenschaften verleiht. Ähnlich wie bei der Mechanik "Entdecken", stehen euch drei Optionen zur Auswahl, wenn ihr eine Karte mit Mutieren ausspielt. Wählt eine aus, um euren Diener sofort zu verstärken. Es gibt insgesamt zehn Mutationen, mit denen ihr auf eure Gegner-Karten reagieren könnt, z. B. +3 Angriff, Spott, Windzorn, Gottesschild, Todesröcheln (Ruft zwei Pflanzline 1/1 herbei).Questkarten sind ein neuer Kartentyp in Hearthstone, der bald verfügbar wird. Dabei handelt es sich um legendäre Karten (also könnt ihr nur eine davon in eurem Deck haben) und die befindet sich immer in eurer Starthand. Auf jeder Questkarte stehen ihre Voraussetzungen und wenn ihr sie abschließen solltet, erhaltet ihr Belohnungen. Für den Abschluss der Priesterquest "Erweckt die Schöpfer" (ruft 7 Diener mit Todesröcheln herbei) bekommt ihr zum Beispiel die Diener-Karte "Hoffnungswahrerin Amara" (8/8; Spott. Kampfschrei. Setzt das Leben Eures Helden auf 40)."Sobald das Jahr des Mammuts offiziell mit der ersten großen Erweiterung von 2017 beginnt, werden die Karten aus Der Schwarzfels, Das Große Turnier und Die Forscherliga ausschließlich im wilden Format verfügbar sein. (...) Bisher wurden in einem Hearthstone-Jahr eine vollständige Erweiterung mit ca. 130 Karten zu Beginn des Jahres veröffentlicht, ein Abenteuer mit ca. 45 Karten zur Jahresmitte und eine weitere Erweiterung mit ca. 130 Karten gegen Ende des Jahres. (...) Im Jahr des Mammuts werden zu Beginn des Jahres eine vollständige Erweiterung mit ca. 130 Karten [die Rede ist von Reise nach Un'Goro] veröffentlicht, eine weitere Erweiterung mit ca. 130 Karten zur Jahresmitte und eine dritte Erweiterung mit ca. 130 Karten gegen Ende des Jahres."Letztes aktuelles Video: Cinematic Trailer