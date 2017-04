Hearthstone: Reise nach Un'Goro: Erweiterung mit Mutieren- und Questmechaniken veröffentlicht - 4Players.de

Das Kartenset " Reise nach Un'Goro " ist für Hearthstone veröffentlicht worden. Mit der Erweiterung, die das "Jahr des Mammuts" einläutet, wird das digitale Sammelkartenspiel mit 135 neuen Karten erweitert. Neu sind ebenfalls Questkarten und das Karten-Schlüsselwort "Mutieren". Das Change-Log zum Patch 8.0 findet ihr hier "Mit Dinosauriern und Elementaren sowie den neuen Mutieren- und Questmechaniken läutet Reise nach Un'Goro das nächste Kapitel von Hearthstone mit einem prähistorischen Paukenschlag ein", so Mike Morhaime, CEO und Mitbegründer von Blizzard Entertainment. "Wir sind sehr gespannt, welche Strategien unsere Spieler im Dschungel von Un'Goro entdecken."Das neue Karten-Schlüsselwort "Mutieren" ermöglicht es Dienern, mit elementarer Macht durchzogen zu werden, was ihnen neue Eigenschaften verleiht. Ähnlich wie bei der Mechanik "Entdecken", stehen euch drei Optionen zur Auswahl, wenn ihr eine Karte mit Mutieren ausspielt. Wählt eine aus, um euren Diener sofort zu verstärken. Es gibt insgesamt zehn Mutationen, mit denen ihr auf eure Gegner-Karten reagieren könnt, z. B. +3 Angriff, Spott, Windzorn, Gottesschild, Todesröcheln (Ruft zwei Pflanzline 1/1 herbei).Questkarten sind ein neuer Kartentyp. Dabei handelt es sich um legendäre Karten (also könnt ihr nur eine davon in eurem Deck haben), die sich immer in eurer Starthand befindet. Auf jeder Questkarte stehen ihre Voraussetzungen und wenn ihr sie abschließen solltet, erhaltet ihr Belohnungen. Für den Abschluss der Priesterquest "Erweckt die Schöpfer" (ruft 7 Diener mit Todesröcheln herbei) bekommt ihr zum Beispiel die Diener-Karte "Hoffnungswahrerin Amara" (8/8; Spott. Kampfschrei. Setzt das Leben Eures Helden auf 40).Letztes aktuelles Video: Cinematic Trailer