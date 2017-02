Battle Breakers: Epic Games kündigt Taktik-Rollenspiel für mobile Plattformen und PC an - 4Players.de

Epic Games hat auf der Game Developers Conference 2017 das auf der Unreal Engine 4 basierende Taktik-Rollenspiel Battle Breakers für Android, iOS und PC angekündigt - inklusive plattformübergreifendem Spielen. Inhaltlich soll es darum gehen, ein Dream-Team aus Rittern, Ninjas, Robotern oder Dinos zusammenzustellen, außerirdische Invasoren zu vermöbeln und sein Königreich zurückzuerobern. Auf den Phillipinen sei bereits ein beschränkter Soft-Launch erfolgt, die weltweite Veröffentlichung soll im Lauf des Jahres folgen - ein konkreter Termin wurde nicht genannt. Bei Epic und Google Play sind aber bereits Vorregistrierungen möglich. Zum Spiel selbst heißt es dort:"In deinem Königreich herrschte Frieden, als ohne Warnung Monster aus dem Weltall angriffen! Sie bohrten sich tief in die Erde ein und sperrten die Welt und ihre Helden in einem technomagischen Kristall ein. Nun ist es deine Aufgabe, das ultimative Team aus Superkriegern zusammenzustellen, um deinen Planeten zurückzugewinnen - ein Break nach dem anderen.Schlüsselelemente:-Bekämpfe die Monsterlegion: Stelle Superteams aus Ninjas, Magiern, Robotern und Dinosauriern zusammen. Werte deine Einheit auf, schalte neue Fähigkeiten frei und beschwöre dein Lieblingshaustier in den Kampf, um MAXIMALEN SCHADEN zu verursachen.-Zerschmettere den Boden und finde Schätze: Die Monsterlegion hat alle Ecken des Königreichs befallen, von eisigen Einöden und Lavafeldern über uralte Wälder bis hin zu mächtigen Gebirgen. Zerschmettere Kristalle, um eine mächtige Vielfalt an Schätzen, Beute und Magie freizuschalten.-Entwickle hunderte Helden weiter: Baue, befestige und werte den uralten Himmelsturm auf, um dein Königreich zu stärken und deine Verteidigung zu verbessern. Deine Helden können hier ihre elementaren Angriffe auf hunderte Wege verbessern. Du entscheidest, wie sie sich in der Schlacht schlagen.-Bringe Freunde in die Schlacht: Rufe deine Freunde in die Schlacht gegen die Monsterlegion und befreie das Königreich aus seinem Kristallkäfig.""Das Team von Epic hatte diese abgefahrene Idee, dass wir unsere Leidenschaft für überdrehte Samstagvormittag-Cartoons aus den 80ern mit unserer Liebe für taktische, rundenbasierte RPGs zusammenbringen sollten – um dann etwas absolut Geiles und Neues daraus zu machen", so Donald Mustard, Worldwide Creative Director bei Epic Games. "Wenn ihr auch nur irgendwie aus der gleichen Ecke kommt wie wir, dann summt ihr schon bald die Battle Breakers-Melodie und grinst von einem Ohr zum anderen, während ihr euch zum Sieg durchkämpft."Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer