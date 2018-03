Yoku's Island Express: Trailer stellt Nebenquests des Flipper-Abenteuers vor - 4Players.de

Im aktuellen Sidequest-Trailer zu Yoku's Island Express beweist Entwickler Villa Gorilla, dass deutlich mehr im Spiel steckt als in einem klassischen Flipperautomat. Manche der Nebenquests gehen offenbar weit über das hinaus, was man aus älteren Adventure-Flippern wie Sonic Spinball, Kirby's Pinball oder Zen Studios Flipper Critters kennt.Auf Mokumana Island besucht man allerlei Inselbewohner, deren Probleme man mit der Kugel, Ameisenkraft und in der Landschaft verstreuten Flipperhebeln löst. Das Spiel erscheint im zweiten Quartal 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (via Steam).