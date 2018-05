Yoku's Island Express: Flipper-Abenteuer im Story-Trailer - 4Players.de

Team17 (Publisher) und Villa Gorilla (Entwickler) haben den Story-Trailer zu Yoku's Island Express veröffentlicht. Die eigenwillige Mischung aus Jump'n'Run und Flipper in einer offenen Spielwelt wird am 29. Mai 2018 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Der Preis für die digitale Version wird 19,99 Euro betragen. Vorbestellungen sollen fortan möglich sein. Eine physische Box-Version (Konsolen) soll am 15. Juni in Europa folgen.Produktbeschreibung des Herstellers : "Yoku ist auf Mokumana angekommen und bereit für ein einfaches Leben, in dem er die Sonne genießt und in einem tropischen Paradies Pakete ausliefert! Allerdings ist eine uralte Inselgottheit in einem unruhigen Schlaf gefangen - und es liegt an Yoku, die Insel in einem tollen Abenteuer mit einer Mischung aus Flippermechanik, Jump-'n'-Run und Erkundung einer offenen Welt zu durchqueren, um zu helfen! Hilf unserem winzigen Protagonisten dabei, das Postamt wiederaufzubauen und einen alten Gott aus seinem Tiefschlaf zu erwecken, indem du ihn quer über die umwerfende, handgezeichnete Insel schießt und stößt."Letztes aktuelles Video: Story-Trailer