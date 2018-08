Yoku's Island Express: Demo: Jump'n'Run, Metroidvania und Flipper in einem Paket - 4Players.de

Villa Gorilla und Team17 haben eine Demo von Yoku's Island Express auf PC ( Steam ), PlayStation 4 ( PlayStation Store ), Switch ( eShop ) und Xbox One ( Xbox Store ) veröffentlicht. Somit kann man die eigenwillige, aber gelungene Mischung aus Jump'n'Run, Metroidvania und Flipper in einer offenen Spielwelt selbst anspielen.Noch nie war das Flippern so entspannend: Yoku's Island Express verlegt das Kugel-Gebolze auf eine idyllische Insel voller versteckter Grotten und kreuzt es mit einem offenen Action-Adventure im Metroid-Stil. Warum wir so angetan sind von dieser Mischung, verrät der Test Letztes aktuelles Video: Video-Test