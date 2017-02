The Mage's Tale: inXile arbeitet an Oculus-unterstützem Rift-Titel im Bard's-Tale-Universum - 4Players.de

inXile Entertainment hat ein finanziell von Oculus gefördertes Action-Rollenspiel für Rift und dessen Bewegungscontroller Touch angekündigt. Der Dungeon-Crawler wird laut einer Vorstellung im Youtube-Kanal des Magazins Tested vom Team des Remakes aus dem Jahr 2004 entwickelt, das auch am mit Crowdfunding unterstützten vierten Serienteil arbeitet. Man schlüpft in die Rolle eines Magier-Lehrlings und muss seinen Meister retten, indem man z.B. in Kerkern Goblins, Necromancers und andere Widersacher aus der Ego-Perspektive umrundet und sie mit magischen Angriffen wie Feuerbällen oder Blitzen beackert. Mit Hilfe der Touch-Controller muss man für Puzzles allerlei Hebel bedienen und kann auch Objekte austauschen oder auf seine Gegner schmeißen. Der Titel spielt im Bard's-Tale-Universum, die Handlung ist aber nur sehr lose mit den übrigen Geschichten verknüpft.Um den Magen zu schonen, bewegt man sich offenbar in ruckartigen Schritten durch die von der Unreal Engine 4 berechneten Verliese. Im Studio-Blog wird erläutert, dass man durch das Wiederverwenden von Assets aus The Bard's Tale 4 trotz eines geringen Budgets eine recht ansehnliche Kulisse haben bauen können. Als Spielzeit werden im Tested-Video üppige zehn bis zwanzig Stunden prognostiziert, Multiplayer-Unterstützung ist nicht geplant. Auf der bereits gestarteten GDC in San Francisco soll das Spiel näher vorgestellt werden, ein Datum wird noch nicht genannt.