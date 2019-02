The Mage's Tale: Jetzt auch für PSVR erhältlich - 4Players.de

The Mage's Tale ist ab sofort auch für PSVR erhältlich. Das meldet Gamasutra und bezieht sich dabei auf eine Pressemitteilung von inXile Entertainment. Der Dungeon Crawler ist in der Fantasywelt von The Bard's Tale angesiedelt. Wie die Entwickler bekannt geben, arbeitet man derzeit auch noch an einem Patch für die Unterstützung der PS4 Pro. Was genau er bewirkt und wann er erscheinen soll, ist allerdings noch nicht bekannt.Bei der Spielbeschreibung im PSN heißt es:"Der hinterhältige Zauberer Gaufroi hat den Magier Alguin entführt, deinen Herrn und Meister – und nur du kannst ihn retten! Hierzu musst du 10 tödliche Verliese durchqueren, knifflige Rätsel lösen, teuflischen Fallen entgehen und Horden höllischer Monster besiegen! Entfessle Feuerstöße, schleudere Speere aus Eis, vernichtende Blitze und unerbittliche Stürme – alles in atemberaubender VR!"Dort ist der Titel zum Preis von 29,99 Euro erhältlich und erfordert neben PlayStation VR auch die Move-Controller für die Steuerung. The Mage's Tale erschien zuerst im Sommer 2017 für Oculus Rift. Anfang 2018 folgte die Unterstützung für HTC Vive. Unseren Test rund um den Zauberlehrling in Skara Brae samt Wertung findet ihr hier.Letztes aktuelles Video: PSVR Launch Trailer