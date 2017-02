Avatar (Arbeitstitel): Entwickler von The Division arbeiten an einem neuen Avatar-Spiel auf Basis der Snowdrop-Engine - 4Players.de

Ubisoft arbeitet mit Lightstorm Entertainment und Fox Interactive an einem neuen Spiel für Konsolen und PC, das auf dem Mond Pandora spielt und auf dem Film bzw. der Filmreihe Avatar von James Cameron basiert. Die Entwicklung wird vom Ubisoft-Studio Massive Entertainment ( The Division ) geführt. "Aktuell befinden sich vier Fortsetzungen [Filme] zu Avatar in der Entwicklung. Lightstorm, Fox Interactive und Massive arbeiten gemeinsam an einem Spiel, welches das Avatar-Universum im Einklang mit den Filmen weiter und tiefer, in einer spannenden und innovativ en Art und Weise, durchleuchtet", schreibt Ubisoft."James Cameron und Lightstorm Entertainment haben unsere Denkweise über immersives Storytelling mit dem ersten Avatar verändert. Ihre Ambitionen fürdie bevorstehenden Filme und dieses Spiel sind wirklich inspirierend", sagt David Polfeldt, Managing Director bei Massive. "Es ist uns eine besondere Ehre mit ihnen zusammenzuarbeiten und wir schätzen es sehr, dass sie uns das Vertrauen geben ein Erlebnis zu schaffen, das dem Namen Avatar würdig ist."Cameron und Lightstorm sind diese Partnerschaft eingegangen, nachdem sie einen frühen Prototypen des Spiels gesehen haben, den Massive mit der hauseigenen Snowdrop-Engine erstellt hat. Die Engine wurde bei der Entwicklung von The Division genutzt und wird außerdem bei einer Reihe von noch nicht angekündigten Ubisoft-Projekten verwendet."Was mich an Massive begeistert, ist die Leidenschaft, die sie in das Projekt stecken und die Kraft ihrer Snowdrop-Engine", sagt Cameron. "Ich glaube das Team von Ubisoft bei Massive Entertainment ist genau der richtige Partner, um die Schönheit und Gefahr Pandoras zum Leben zu erwecken."Letztes aktuelles Video: Ankündigung