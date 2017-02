Turok 2: Seeds of Evil: "Restaurierte" Version für PC im Anmarsch - 4Players.de

Screenshot - Turok 2: Seeds of Evil (PC) Screenshot - Turok 2: Seeds of Evil (PC) Screenshot - Turok 2: Seeds of Evil (PC) Screenshot - Turok 2: Seeds of Evil (PC) Screenshot - Turok 2: Seeds of Evil (PC) Screenshot - Turok 2: Seeds of Evil (PC)

Die Nightdive Studios werden am 16. März 2017 eine "restaurierte" Version von Turok 2: Seeds of Evil für PC via Steam veröffentlichen. Der Shooter mit dem Dinosaurier-Jäger Turok in der Hauptrolle und dem Gehirnbohrer als Waffe wird eine überarbeitete Benutzeroberfläche, 64-Bit-Unterstützung, cleverere KI und verbesserte Grafik bieten. Außerdem soll sich Turok agiler durch die Levels bewegen. Man darf zudem jederzeit Speichern/Laden. Das ursprüngliche Spiel erschien 1998 für Nintendo 64 und 1999 für PC.Letztes aktuelles Video: Re-Release bei Steam