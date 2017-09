SteamWorld Dig 2: PS4- und Vita-Fassungen datiert - 4Players.de

Nachdem Image & Form im Rahmer der "Nintendo Switch Nindies Showcase Summer 2017" vergangene Woche den Veröffentlichungstermin von SteamWorld Dig 2 für Switch verkündet hatte (wir berichteten ), hat man nun auch den Erscheinungstermin der unterirdischen Schatzsuche im Boulder-Dash-Stil auf PlayStation 4 und PlayStation Vita dingfest gemacht : So sollen sich die Minenschächte am 27. September 2017 auch für Sony-Schatzgräber öffnen.Der Preis im PlayStation Store soll wie schon auf der Nintendo-Konsole 19,99 Euro betragen und Cross-Buy unterstützt werden. Somit sind jetzt nur noch die Versionen für PC, Mac und Linux ohne exakten Termin. Zuletzt hieß es aber, dass die Bohrarbeiten auf Steam nur einige Tage nach dem Switch-Start am 21. September beginnen sollen.Letztes aktuelles Video: Switch-Termin