SteamWorld Dig 2: Jetzt auch für Xbox One erhältlich - 4Players.de

Image & Form hat SteamWorld Dig 2 jetzt auch auf der Xbox One veröffentlicht. Nach Angaben auf der Shopseite bei Microsoft beträgt der Preis für den Plattformer mit starken Metroidvania-Einflüssen 19,99 Euro. Auf PC, Vita, PS4 und Switch erschien das Spiel bereits vor mehr als einem Jahr. Dort hat es in unserem Test bereits einen sehr guten Eindruck hinterlassen und wurde bei einer Wertung von 87 Prozent auf allen Plattformen mit einem Gold-Award ausgezeichnet.In der Spielbeschreibung heißt es:"Abenteuer warten tief unter der Oberfläche... SteamWorld Dig 2 nimmt dich mit auf ein Bergbauabenteuer – ein Plattformer im Stil von Metroidvania-Actionspielen. Als eine alte Handelsstadt von mysteriösen Erdbeben heimgesucht wird, liegt es an einem einzelnen Steambot und ihrer ungleichen Begleitung, die tief unter der Erde lauernden Schrecken aufzudecken. Grabe dich durch den Untergrund und erkunde fantastische Welten voller Schätze, Geheimnisse und Fallen. Und finde letztendlich die Wahrheit über deinen verloren geglaubten Freund heraus…"Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten PC