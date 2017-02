Blaster Master Zero: Retro-Action-Adventure exklusiv für Nintendo Switch und 3DS - 4Players.de

Inti Creates hat bei der Nindies-Präsentation Blaster Master Zero exklusiv für Nintendo Switch und die Handheld-Konsolen der Nintendo-3DS-Familie angekündigt. Das Spiel erscheint am 9. März 2017. Es soll sich an den Elementen orientieren, die schon "Blaster Master" auf dem Nintendo Entertainment System ausgemacht haben - zum Beispiel Fahrzeug-Schlachten, Abenteuer aus der Vogelperspektive und weitläufige Science-Fiction-Welten. Blaster Master Zero kann mit ein oder zwei Personen gespielt werden.Letztes aktuelles Video: Ankündigung