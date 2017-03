Rogue Trooper Redux: Neuauflage des 2000-AD-Shooters angekündigt - 4Players.de

Rebellion hat ein Remake ihres 2006 veröffentlichten Third-Person-Shooters Rogue Trooper angekündigt. Der Rachefeldzug des blauhäutigen GI (zum Test ) soll für eine neue Spielergeneration überarbeitet werden. Ob damit mehr als technische Anpassungen gemeint sind, ist nicht bekannt. Rogue Trooper Redux entstehe in Zusammenarbeit mit TickTock Games und sei das erste extern entwickelte 2000-AD-Spiel.Dabei soll es allerdings nicht bleiben, da man in Zukunft das Tor für viele weitere potentielle Comic-Versoftungen aus dem 2000-AD-Universum wie Judge Dredd oder Sláine durch externe Entwickler öffnen wolle. Rogue Trooper Redux soll hingegen schon bald auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Wann genau, verrät aber weder die offizielle Website , noch der folgende Video-Teaser:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer