Rogue Trooper Redux: Grafikvergleich von Original und Remaster im Trailer; Termin steht fest - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Vergleichs-Trailer



Im neuen Trailer zum Remaster des 2006 veröffentlichten Third-Person-Shooters Rogue Trooper von Rebellion haben die Briten das Original der Xbox- und PlayStation-2-Ära mit dem aufgefrischten Look des Remasters verglichen und zeigen, wie Rogue Trooper am 17. Oktober auf PS4, Xbox One und PC aussehen wird. Auch ein Switch-Release ist vorgesehen, allerdings gibt es für die Nintendo-Konsole noch keinen festen Start-Termin.Rogue Trooper basiert auf dem Comic-Universum 2000 AD, das seit 1977 wöchentlich erscheint und unteranderem auch die Reihen Judge Dredd und Strontium Dog umfasst.