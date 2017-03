Flipping Death: Schräges Abenteuer um Leben und Tod für Nintendo Switch "und andere Plattformen" - 4Players.de

Mit Flipping Death stellt Zoink Games ein Abenteuer vor, das zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt für Nintendo Switch "und andere Plattformen" erscheinen soll. Das schwedische Studio bezeichnet sein Projekt als geistigen Nachfolger zu Stick it to the Man! - auch weil erneut Autor Ryan North (Adventure Time) für eine Welt "voller abgedrehter Charaktere und seltsamer Überraschungen" verantwortlich zeichnet.Flipping Death erzählt die Geschichte der jüngst verstorbenen Penny, die damit allerdings wie viele andere Tote nicht das endgültige Ziel ihrer Reise erreicht. Denn Gevatter Tod macht Urlaub - und an seiner statt verfügt Penny plötzlich über die Fähigkeit, von den Lebenden des kleinen Ortes Flatwood Peaks Besitz zu ergreifen. Dabei geistert sie nicht nur durch jene Seite dieser Welt, die die Lebenden sehen können: Per Knopfdruck dreht man die Kulisse auch um und beobachtet sie dann mit den Augen der Toten. "Was ein Hügel war, kann plötzlich ein gruseliges Herrenhaus werden", beschreibt es Zoink auf der offiziellen Webseite Ähnlich wie Stick it to the Man! wird man in Flipping Death Rätsel lösen und Herausforderungen an die Fingerfertigkeit meistern. Die Möglichkeit zwischen den zwei Seiten derselben Welt zu wechseln sowie eine "innovative Physik" sollen dabei im Mittelpunkt stehen.Einen Termin gibt es weder für die Switch-Version noch die Fassungen für andere Systeme. Der erklärte geistige Vorgänger erschien für PC, PlayStation 4 und Xbox One sowie Wii U, Vita und PS3.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer