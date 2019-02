Eternity: The Last Unicorn: Das letzte Einhorn kann ab dem 5. März 2019 befreit werden - 4Players.de

Das Action-Rollenspiel Eternity: The Last Unicorn wird am 5. März 2019 für PC und PlayStation 4 erscheinen (Preis: 19,99 Euro). Das Spiel von den Void Studios und 1C Entertainment wurde von Sagen der nordischen Mythologie inspiriert und soll "klassische Spielmechaniken für nostalgische Momente" bieten."Aurehen ist ein junger, reinblütiger Elf auf einer Quest, das letzte Einhorn zu befreien. Dieses Einhorn wurde von Hexen gefangen genommen. Reise durch faszinierende Orte, triff auf Fantasy-Charaktere und Kämpfe für den Schutz der Elfenunsterblichkeit."Geboten werden zwei spielbare Charaktere (der junge Elf Aurehen und der Wikinger Bior), beide mit eigener Geschichte und eigenen Charakterfähigkeiten. Fixe Kamerapositionen für das "Oldschool-Feeling", über zwölf Stunden Spielzeit und Verbesserungsmöglichkeiten der Waffen werden versprochen.Geschichte: "In einem Land zerstört von einem Fluch, muss der junge Elf Aurehen das letzte Einhorn retten und den Frieden in Alfheim wiederherstellen. Laut den alten Schriftrollen kann nur Aurehen das Einhorn ergreifen und es und die Elfen von diesem bösen Fluch befreien. Mit der Unterstützung von Bior, einem Wikinger auf der Suche nach seinen Truppen, wird Aurehen das riesige und schöne Reich von Vanaheim erkunden. Dieses Reich wurde von einem Universum und einer Kultur der nordischen Sagen inspiriert. Triff auf Freunde und besiege böse Monster, um dein Schicksal zu besiegeln. Es ist Zeit, die Ewigkeit zurückzuholen."Letztes aktuelles Video: Story-Trailer