Dying: Reborn: Survival-Horror im Gruselhotel für PS4 und PSVR erschienen - 4Players.de

Jazzdude schrieb am 01.03.2017 um 14:44 Uhr

Meine Fresse, sieht das scheiße aus!

Ich hab mich seid der VR-Welle mit Kritik echt zurück gehalten aber: Ist das der ihr ernst? Wimmelbildgrafik, Amateur-Porno-Sprecher? Generischer Billigheimerscheiß?

Und dafür nur läppische 18,99 ?, weil in VR und dewegen ja gleich so viel mehr Immersiv! Das Gezeigte scheint sich qualitativ nicht ein bisschen vom üblichen Android 4,99 ? Quark abzuheben.

VR ansich finde ich eine tolle Sache, aber was sich da einige Entwickler erlauben um auf dem "WOW-Effekt" der VR jeglichen Müll anzubieten, ist einfach widerlich.