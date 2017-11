From Other Suns: Koop-Action für Oculus Rift erhältlich - 4Players.de

Gunfire Games hat seine Koop-Action From Other Suns für Oculus Rift veröffentlicht. Zum Spielen benötigt man zwingend Oculus Touch, um sich alleine oder kooperativ mit anderen Mitstreitern gegen Aliens und Weltraumpiraten zur Wehr zu setzen. In der Beschreibung heißt es:"Der Roguelike-Koop-Actiontitel kombiniert Egoshooter-Elemente mit Raumschiffmanagement und bietet bis zu drei Spielern die Möglichkeit, eine Crew zu bilden und ihr Raumschiff zusammen durch die Galaxie zu steuern. Neben der richtigen Taktik müssen Weltallabenteurer ein umfangreiches Waffenarsenal nutzen, um Weltraumpiraten und bösartigen Aliens die Stirn zu bieten."Der Preis ist im Oculus Store bei knapp 40 Euro angesetzt. Von der USK hat From Other Suns eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer