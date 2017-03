Steel Division Normandy 44: Taktische Echtzeit-Strategie der RUSE- und Wargame-Macher im Zweiten Weltkrieg - 4Players.de

Screenshot - Steel Division Normandy 44 (PC) Screenshot - Steel Division Normandy 44 (PC) Screenshot - Steel Division Normandy 44 (PC) Screenshot - Steel Division Normandy 44 (PC) Screenshot - Steel Division Normandy 44 (PC)

Paradox Interactive hat mit Steel Division Normandy 44 ein taktisches Echtzeit-Strategiespiel für PC angekündigt, das von Eugen Systems ( R.U.S.E. Wargame -Reihe) entwickelt wird. Der im Zweiten Weltkrieg angesiedelte Titel wird auf der aktuellen Version der Iriszoom-Engine basieren und soll später in diesem Jahr erscheinen. Im Spiel wird man das Kommando über historisch akkurat nachgebildete Einheiten übernehmen. Mehr als 400 unterschiedliche Einheiten (Infanterie, Panzer, Flugzeuge) sind geplant.Die Schlachten sollen in drei Phasen ablaufen, die mit Zeit eingeläutet werden. Je nach Phase werden verschiedene Einheiten aus der Armee auf dem Schlachtfeld aufmarschieren. So kommt zum Beispiel schweres und meist langsames Kampfgerät erst spät ins Gefecht. Die Entwickler versprechen sich durch diese "Eskalationsmechanik" mehr Vielfalt in den Schlachten, während dynamische Frontlinien den Verlauf der Schlacht illustrieren. Eine Einzelspieler-Kampagne und mehrere Online-Mehrspieler-Modi (inkl. 10-gegen-10-Schlachten) sind geplant.Letztes aktuelles Video: Ankündigung