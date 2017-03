Steel Division: Normandy 44: Ingame-Material aus dem Echtzeit-Strategiespiel - 4Players.de

"Befehlsgewalt über mehr als 400 historische Einheiten - Ob im Kampf um die Kontrolle in intensiven Multiplayer-Gefechten (mit bis zu 10 gegen 10 Kontrahenten), im Singleplayer oder gemeinsam mit Freunden in Ranked Matches, die Spieler müssen ihre Infantrie, Panzer, Flugzeuge und Unterstützungsfahrzeuge gekonnt in Stellung bringen, um den Sieg in den taktischen RTS-Gefechten zu erzielen.

Realistische Taktiken - Die Gefechte erstrecken sich über drei unterschiedliche Phasen, innerhalb derer neue Einheiten freigeschaltet werden, die realistische Truppenbewegungen und die ständig wechselnden Kriegsschauplätze widerspiegeln. Der dynamische Frontverlauf passt sich dem ständigen Auf und Ab des Kriegsglückes an. Gegnerische Infantrie durch Sperrfeuer niederhalten, den Feind zum Rückzug zwingen oder einen wohlgeplanten Durchbruch an einer Stelle starten - alles liegt in der Hand der Spieler.

Realistisches Setting - Dank der neuesten Version der Eugen hauseigenen Engine Iriszoom, können Spieler ohne Abstufung zwischen Vogelperspektive und Einzelansicht auf über 400 historische Einheiten zoomen. Die Karten basieren dabei auf historischen Fotografien der Normandie aus dem Jahre 1944.

Outplan, Outsmart, Outgun – Von der Erstellung der Kampfgruppen über die Positionierung einzelner Einheiten auf dem Feld, um Schlachten zu gewinnen, ist umfassendes taktisches Geschick von Nöten. Jede verlorene Einheit bedeutet einen Rückschlag und eine wachsende strategische Unterlegenheit in den Gefechten. Die Spieler befinden sich stets im Kampf um die Kontrolle und Oberhand auf dem Schlachtfeld!"

Paradox Interactive hat den ersten Trailer mit Ingame-Material aus Steel Division: Normandy 44 veröffentlicht. In dem taktischen Echtzeit-Strategiespiel von Eugen Systems ( R.U.S.E. , Wargame-Reihe) wird man das Kommando über historisch akkurat nachgebildete Einheiten des Zweiten Weltkriegs übernehmen können. Mehr als 400 unterschiedliche Einheiten (Infanterie, Panzer, Flugzeuge) sind geplant.Steel Division: Normandy 44 soll besonderes Augenmerk auf die historisch genaue Darstellung, nicht nur der Einheiten und der Fahrzeuge, sondern auch der landschaftlichen Gegebenheiten legen - u. a. basierend auf Fotografien aus der Normandie des Jahres 1944. Das Spiel verwendet die Iriszoom-Engine. "Fließendes Zoomen zwischen Vogelperspektive bis zur Einzelansicht spezifischer Einheiten ermöglichen so einen bestmöglichen Überblick über das Kampfgeschehen im dynamischen Frontverlauf, das Planen von Hinterhalten und Truppenmanövern. Spieler müssen ihre Infantrie, Panzer und Fahrzeuge in Echtzeit strategisch überlegt in Position bringen und während der Feindkontakte strategisch gekonnt lenken, denn reine Feuerkraft reicht nicht aus, um den Sieg zu erringen", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: In-Engine-TrailerFeatures laut Hersteller: