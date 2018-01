Steel Division: Normandy 44: Zweite Download-Erweiterung "Back to Hell" steht an

Für Steel Division: Normandy 44 ist die zweite Download-Erweiterung "Back to Hell" angekündigt worden. Das DLC-Paket wird 14,99 Euro kosten und soll am 13. Februar 2018 erscheinen. Enthalten sind vier Divisionen (7th Armoured Division 'Desert Rats (UK), Demi-Brigade SAS (FR), 2. Panzerdivision (DE) und Festungs Gross-Paris (DE)), zwei Aces, 58 Einheiten und sieben historische Missionen mit elf weiteren Divisionen, die nur in diesen Einsätzen zur Verfügung stehen werden. Von diesen sieben Missionen lassen sich fünf Missionen im Co-op-Mehrspieler-Modus spielen.Zusammen mit "Back to Hell" wird das kostenlose "Co-op Mission Pack" erscheinen, das eine kooperative Mission (2-gegen-2) hinzufügen wird: Operation Atlantic.Letztes aktuelles Video: Back To Hell DLC