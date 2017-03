Gravel: Milestone kündigt neues Offroad-Rennspiel an - 4Players.de

Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC) Screenshot - Gravel (PC)

Mit Gravel hat Milestone ein neues Rennspiel angekündigt, bei dem Offroad-Rennen in exotischen Schauplätzen im Mittelpunkt stehen sollen. Dabei setzt das Team auf lizenzierte Vehikel auf vier Rädern, darunter Modelle von BMW, Ford und Toyota. Versprochen werden abwechslungsreiche Locations, die von dichten Wäldern über schneebedeckte Berge bis hin zu Wüsten reichen. Wie bei MXGP 3 bildet auch hier die Unreal Engine 4 das technische Grundgerüst. Dank einer zugänglichen Fahrphysik will man ein möglichst großes Publikum für die Offroad-Rennen begeistern.Gravel soll im Sommer für PS4, PC und Xbox One erscheinen. Den Vertrieb wird Bandai Namco übernehmen. Darüber hinaus wird auch die PlayStation 4 Pro in der Auflistung erwähnt, so dass man mit einem entsprechenden Patch für die leistungsfähigere Variante der Sony-Konsole rechnen darf.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer