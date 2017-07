Gravel: Erstellung der Landschaften des Offroad-Rennspiels im Video - 4Players.de

Milestone stellt im ersten Entwickler-Tagebuch das Offroad-Rennspiel Gravel näher vor. Die italienischen Entwickler gehen auf die Erstellung der Landschaften mithilfe der Unreal Engine ein und erklären, warum Ingame-Sound, die Darstellung des Himmels und die Beleuchtung so wichtig sind.Das Rennspiel soll Anfang 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Versprochen werden abwechslungsreiche Locations, die von dichten Wäldern über schneebedeckte Berge bis hin zu Wüsten reichen sollen. Dank einer zugänglichen Fahrphysik will man ein möglichst großes Publikum für die Offroad-Rennen begeistern. In unserer Vorschau hinterließ Gravel einen mageren Eindruck Letztes aktuelles Video: Dev Diary 1 Technical Evolution