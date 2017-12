Gravel: Offroad-Rennszenen aus Namibia in der Disziplin "Wild Rush"

Cross-Country-Strecken befinden sich in weiten, abwechslungsreichen Arealen. Checkpoints markieren den Streckenfortschritt und Spieler haben nur eine Chance, als Sieger ins Ziel zu kommen. Eine zweite Runde gibt es hier nicht.

Wild-Rush-Rennen finden in den unberührtesten Gegenden der Welt statt. Hier treffen klassisch rundenbasierte Rennen und offene Streckenführung aufeinander.

Speed Cross kombiniert Asphalt und Off-Road. Die Strecken sind enger geschnitten und die Spieler benötigen taktisches Geschick, um die Sprünge und Schikanen zu meistern.

Stadium Circuit sind durch unwegsames Gelände gekennzeichnet und sind ideal für spektakuläre Herausforderungen.

In dem Offroad-Rennspiel Gravel von Milestone wird man auch in Namibia unterwegs sein. Einen Blick auf Strecke in der Disziplin "Wild Rush" könnt ihr im folgenden Video werfen.Neben Wild Rush wird es noch die Renndisziplinen Cross Country, Stadium (Circuit) und Speed Cross geben. Die vier Kategorien beschreiben die Entwickler wie folgt:Der Startschuss wird am 27. Februar 2018 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One fallen. Das Offroad-Rennspiel (zur Vorschau ) von Milestone und Bandai Namco Entertainment wird auch einen Karrieremodus bieten.Letztes aktuelles Video: Namibia Wild Rush