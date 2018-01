Gravel: Kostenloses Porsche Rallye Pack für Vorbesteller

Spieler, die das am 27. Februar 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinende Offroad-Rennspiel Gravel (zur Vorschau ) auf digitalen Plattformen oder bei ausgewählten Händlern vorbestellen, erhalten das Porsche Rallye Pack als Gratis-DLC, wie Milestone und Bandai Namco Entertainment mitteilen. Im Paket enthalten sind der Porsche 924 GTS Rallye in zwei offiziellen Lackierungen aus den Jahren 1981 und 1982 sowie der Porsche 959 Rallye in der offiziellen Lackierung von 1986."Der Porsche 924 GTS hat 1981 Geschichte geschrieben, als sich der legendäre Rallye Fahrer Walter Röhrl bei der German Rallye Championship den zweiten Platz sicherte.", heißt es von den Machern. "Der Porsche 959 wurde 1986 produziert und galt als das technologisch fortschrittlichste Fahrzeug seiner Zeit. Dies wurde auf die Probe gestellt, als man ihn zum härtesten Rennen der Welt antreten lies: der Paris-Dakar-Rally, welche 13.800 Kilometer durch Afrikas Savannen und Wüsten führt. Der allradbetriebene 959 konnte sich mühelos den ersten Platz sichern." Hier ein kleiner Vorgeschmack auf die beiden Boliden:Letztes aktuelles Video: Pre-order-Trailer