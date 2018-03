Gravel: Erweiterung Ice and Fire im Video - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Eis und Feuer-Trailer



"Ice and Fire" wird am 28. März für alle Plattformen erscheinen und ist im Season-Pass der Offroad-Action enthalten.Letztes aktuelles Video: Eis und Feuer-Trailer

Milestone hat einen frischen Trailer zur kommenden Erweiterung "Ice and Fire" für das Offroad-Rennspiel Gravel veröffentlicht, das am 27. Februar für PC, PS4 und Xbox One erschienen ist. Der DLC ist in Island angesiedelt und soll eine neue Cross-Country-Map, zehn neue Checkpoint-Strecken sowie eine frische Karrieren-Episode beinhalten.