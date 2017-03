MachiaVillain: Horror-Villa-Management à la Dungeon Keeper - 4Players.de

Screenshot - MachiaVillain (PC) Screenshot - MachiaVillain (PC) Screenshot - MachiaVillain (PC) Screenshot - MachiaVillain (PC) Screenshot - MachiaVillain (PC) Screenshot - MachiaVillain (PC) Screenshot - MachiaVillain (PC) Screenshot - MachiaVillain (PC)

Gambitious Digital Entertainment wird MachiaVillain , das "böse Herrenhaus-Management- und Strategiespiel" vom unabhängigen Entwickler Wild Factor, im Herbst 2017 für PC, Mac und Linux veröffentlichen. Als Inspirationsquellen dienten diverse Horrorfilme und Dungeon Keeper.In MachiaVillain baut man seine eigenen Horror-Villen, platziert dort fiese Fallen, kümmert sich um seine schaurigen Diener und lockt letztendlich Einheimische in das Haus. "Aber Vorsicht - auch Horror-Film-Monster haben einen Ehrencodex. Um selbst zur furchterregenden Nachbarschaftsbedrohung zu werden, musst man nach den Regeln töten (...) die Jungfrau bis zum Ende leben lassen und außerdem niemals den Hund verletzen! Als Spieler stellt man eine Armee aus ungeheuerlichen Schergen zusammen und ist damit beschäftigt, ihre einzigartigen Moves, Bedürfnisse und Kampfstile so auszubalancieren, dass sie sich damit perfekt in die jeweilige Gruselvilla einfügen. Dabei können Ressourcen aus der Umgebung und übrig gebliebenen Körperteile benutzt werden, um neue Gegenstände zu fertigen - das macht das Haus dann auch vor übernatürlichen Kreaturen und Monsterjägern sicher, die den grausamen Aufstieg des Spielers verhindern wollen", heißt es vom Publisher.Letztes aktuelles Video: Ankündigung