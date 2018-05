MachiaVillain: Termin des "bösen Herrenhaus-Management- und Strategiespiels" steht fest - 4Players.de

Screenshot - MachiaVillain (PC) Screenshot - MachiaVillain (PC) Screenshot - MachiaVillain (PC) Screenshot - MachiaVillain (PC) Screenshot - MachiaVillain (PC) Screenshot - MachiaVillain (PC) Screenshot - MachiaVillain (PC) Screenshot - MachiaVillain (PC)

Good Shepherd Entertainment (vorher Gambitious) wird MachiaVillain , das "böse Herrenhaus-Management- und Strategiespiel" vom unabhängigen Entwickler Wild Factor, am 16. Mai 2018 für PC, Mac und Linux veröffentlichen. Als Inspirationsquellen dienten diverse Horrorfilme und Dungeon Keeper. Der Preis wird bei 19,99 Euro liegen ( Steam ). Es wird ausschließlich in englischer Sprache verfügbar sein.In MachiaVillain baut man seine eigenen Horror-Villen, platziert dort fiese Fallen, kümmert sich um seine schaurigen Diener und lockt letztendlich Einheimische in das Haus. Die Entwickler schreiben weiter: "Aber Vorsicht: Auch Horrorfilmmonster haben einen Ehrenkodex zu befolgen. Um die furchterregendste Bedrohung in der Nachbarschaft zu werden, müssen sich Spieler an bestimmte Regeln halten - man sucht sich nur Opfer, wenn sie allein sind, hält die Jungfrau bis zum Ende am Leben und verletzt natürlich niemals den Hund! (...) Übrig gebliebene Körperteile aus der Zerstückelung und andere Ressourcen aus der Umgebung lassen sich dafür nutzen, neue Gegenstände herzustellen, um das Gut vor übernatürlichen Kreaturen und Monsterjägern zu schützen und eine grausame Zeit zu haben!"Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer