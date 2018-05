MachiaVillain: Startschuss für das "böse Herrenhaus-Management- und Strategiespiel" - 4Players.de

Good Shepherd Entertainment und Wild Factor haben MachiaVillain veröffentlicht . Das "böse Herrenhaus-Management- und Strategiespiel" für PC, Mac und Linux kostet regulär 19,99 Euro, wird aber bis zum 23. Mai mit einem Rabatt von 20 Prozent angeboten. Unser Test befindet sich in Arbeit.Die Entwickler schreiben: "Inspiriert von den klassischen Vertretern des Horrorkinos und Spielen wie Dungeon Keeper, lässt MachiaVillain Spieler die makabre Villa ihrer Träume bauen - man stellt sorgfältig eine Horde von Monstern zusammen, installiert tödliche Fallen auf und lockt die nächsten Sterblichen ins Haus, damit sich die Diener daran erfreuen können. Aber Vorsicht: Auch die Vordenker müssen sich an einen Ehrenkodex halten. Um die furchterregendste Bedrohung in der Nachbarschaft zu werden, muss man sich stets an die Regeln halten - potentielle Opfer sollten immer alleine unterwegs sein, die Jungfrau bleibt besser bis zum Ende am Leben und wirklich niemand verletzt den Hund! (..) Man spielt mit den einzigartigen Eigenschaften seiner Monster und passt alles an den Palast der Panik an - damit sich alle wie zu Hause fühlen. Zerstückelte Körperteile und andere Ressourcen werden genutzt, um neue Gegenstände herzustellen und um das Anwesen vor übernatürlichen Kreaturen und Monsterjägern zu schützen."Letztes aktuelles Video: Murderous Launch Trailer