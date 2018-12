Wargroove: Eindrücke aus dem Runden-Strategiespiel à la Advance Wars - 4Players.de

Das von Advance Wars und Fire Emblem inspirierte Runden-Strategiespiel Wargroove wird im ersten Quartal 2019 (Januar bis März) für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Publisher Chucklefish zeigt im folgenden Trailer kurze Kampfszenen aus dem Spiel."Als der Krieg im Königreich von Kirschenstein ausbricht muss die junge Königin Mercia aus ihrer Heimat fliehen. Ihre Feinde verfolgen sie und sie kann ihr Land nur retten, indem sie neue Länder bereist und nach Verbündeten sucht. Wen wird sie auf ihrer Reise treffen und welche unheimlichen Herausforderungen werden sich ihr in den Weg stellen?"Zwölf unterschiedliche Kommandanten wird es in Wargroove geben. Die Kommandanten können einen besonderen Move namens 'groove' anwenden, der aktiviert wird, wenn ihr Groove-Meter 100 Prozent erreicht hat. Jeder 'groove' ist einzigartig und verändert das Schlachtfeld auf bestimmte Art und Weise. Jeder Charakter soll über eine eigenen Persönlichkeit und Motivation verfügen. Mit dem Königreich Kirschenstein, dem Reich von Himmelsang, der Legion von Höllheim und dem Stamm der Floraner wird es vier Kampffraktionen geben. In der Kampagne, die Zwischensequenzen im Pixelart-Stil und dynamische Schlachten bieten soll, folgt man der Geschichte einer unerfahrenen jungen Königin im Kampf.Das Taktikspiel wird ebenfalls einen Arcade-Modus (fünf verschiedene Gegner hintereinander bekämpfen), einen Puzzle-Modus (nur eine Runde für den Sieg), freischaltbare Inhalte und einen Kampagnen-Editor bieten. Darüber hinaus wird es Multiplayer Skirmish-Schlachten geben, die sich kompetitiv oder kooperativ spielen lassen - mit anpassbaren Regeln. Im Skirmish-Modus kann auch gegen die Computerintelligenz gespielt werden.Letztes aktuelles Video: Gameplay Trailer