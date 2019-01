Wargroove: Karten-Editor, Kampagnen-Editor und Online-Marktplatz für benutzerdefinierte Spiele - 4Players.de

Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC) Screenshot - Wargroove (PC)

Wargroove, das von Advance Wars und Fire Emblem inspirierte Runden-Strategiespiel von Chucklefish, wird einen Karten-Editor, einen Kampagnen-Editor und einen Online-Marktplatz für benutzerdefinierte Spiele umfassen. Wir konnten vorab einen Blick auf die Editoren der PC-Version werfen.Der Karten-Editor funktioniert relativ simpel. Mit der Maus lassen sich Objekte (Bäume, Städte, Einheiten) und landschaftliche Elemente (Wälder, Wasser, Deko) auf der Karte platzieren, deren Größe sich im Nachhinein verändern lässt. Auch das Setting (z. B. Schnee oder Wüste) kann jederzeit geändert werden. Nebel des Krieges, Hintergrundmusik und Wetter lassen sich ebenfalls anpassen. Die Standard-Einstellung für eine Karte ist "Skirmish" für PvP- oder Spieler-gegen-KI-Gefechte. Wechselt man den Typ auf "Szenario", werden der Cutscene-Editor und der Event-Editor freigeschaltet.Der Event-Editor bietet Trigger (Auslöser), Flags (boolesche Variable) und Counter (Zähler), mit denen Ereignisse auf den jeweiligen Karten ausgelöst werden können, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt wurden. Trigger bestehen aus Bedingungen und Aktionen. Sobald alle Bedingungen erfüllt sind, werden die ausgewählten Aktionen stattfinden - zum Beispiel wenn ein Gegner stirbt. Flags speichern boolesche Informationen (true/false) und mit Countern kann man beispielsweise die Anzahl der Aktionen zählen lassen, die irgendwann eine Aktion auslösen. Im Prinzip funktioniert der Event-Editor nach dem IF-THEN-Prinzip. Und dann gibt es noch den Cutscene-Editor, mit dem sich Zwischensequenzen anhand einer Zeitachse gestalten lassen. Man platziert eine Figur auf der virtuellen Bühne, plant Bewegungen auf einem Bewegungsraster, schreibt Dialoge und löst Emotes oder Soundeffekte aus.Mit dem Kampagnen-Editor verbindet man im Prinzip mehrere einzelne Szenarien und schafft einen größeren Kontext. Auf der Weltkarte können Objekte wie Städte oder Wälder platziert werden, die sich untereinander mit Laufwegen verbinden lassen, die festlegen, wie und in welcher Reihen die Spieler die einzelnen Schauplätze besuchen. Jeder Schauplatz kann mit einer eigenen Karte versehen, die mit dem normalen Karten-Editor erstellt wird. Darüber hinaus können in der Kampagnen auch bestimmte Events ausgelöst werden.Wargroove wird am 1. Februar 2019 für PC, Switch und Xbox One erscheinen. Die PS4-Version wird "später" folgen. Das von Advance Wars und Fire Emblem inspirierte Runden-Strategiespiel wird 16,99 Euro kosten. Die Texte in Wargroove werden in zehn unterschiedlichen Sprachen vorliegen, darunter auch Deutsch. Auf PC, Switch und Xbox One wird Cross-Play geboten.In der Kampagne, die Zwischensequenzen im Pixelart-Stil und dynamische Schlachten bieten soll, folgt man der Geschichte einer unerfahrenen jungen Königin im Kampf. Das Taktikspiel wird ebenfalls einen Arcade-Modus (fünf verschiedene Gegner hintereinander bekämpfen), einen Puzzle-Modus (nur eine Runde für den Sieg), freischaltbare Inhalte und einen Editor bieten. Darüber hinaus wird es Multiplayer-Skirmish-Schlachten für bis zu vier Spieler geben, die sich kompetitiv oder kooperativ spielen lassen - mit anpassbaren Regeln. Im Skirmish-Modus kann auch gegen die Computerintelligenz gespielt werden.Zwölf unterschiedliche Kommandanten wird es in Wargroove geben. Die Kommandanten können einen besonderen Move namens 'groove' anwenden, der aktiviert wird, wenn ihr Groove-Meter 100 Prozent erreicht hat. Jeder 'groove' ist einzigartig und verändert das Schlachtfeld auf bestimmte Art und Weise. Jeder Charakter soll über eine eigene Persönlichkeit und Motivation verfügen. Mit dem Königreich Kirschenstein, dem Reich von Himmelsang, der Legion von Höllheim und dem Stamm der Floraner wird es vier Kampffraktionen geben.Letztes aktuelles Video: Cinematic Trailer