Wargroove: Entwicklungskosten nach drei Tagen eingespielt; Pläne für DLCs und Updates - 4Players.de

Der spirituelle Nachfolger zu Advance Wars - Wargroove - hatte schon drei Tagen nach dem Launch am 1. Februar die Entwicklungskosten eingespielt: Das berichtet Dualshockers.com unter Berufung auf den Entwicklerblog . Dort hat Entwickler Chucklefish auch einige kurz- und langfristige Update-Pläne dargelegt.Manche technische Macken sollen kurzfristig ausgebügelt werden, andere schwerwiegendere erst gebündelt in einem größeren "Post-Launch-Patch", der sich momentan noch im Approval-Prozess befinde. Die Entwickler wollen auch Komfortfunktionen wie das schnellere Abbrechen von Kampfszenen, ein Umschalten für die schnellere Kartenbewegung sowie Verbesserungen für die Online-Lobby in Angriff nehmen. Ein "größeres Content-Update", "DLC und mehr" seien ebenfalls angedacht, wobei dazu erst später Details verkündet werden sollen. Wargroove ist für PC, Switch und Xbox One erhältlich. Eine PS4-Umsetzung folgt später.