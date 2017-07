Unbox: Newbie's Adventure: Kartonwürfel hüpft ab Ende Juli auch auf PS4 und Xbox One - 4Players.de

Prospect Games und Merge Games werden das seit September 2016 für den PC ( Steam ) erhältliche 3D-Jump'n'Run Unbox: Newbie's Adventure am 26. Juli 2017 auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen, wie sie auf der offiziellen Website mitteilen . Als Preis werden 24,99 Euro angegeben, wobei PlayStation-Plus-Mitglieder lediglich 22,49 Euro und Xbox-Live-Vorbesteller sogar nur 18,74 Euro zahlen.Darüber hinaus werden PS4-Spieler für 34,00 Euro auch eine Signature Edition (siehe Bild) inklusive Soundtrack, Making-of-Buch und digital signierter Sammlerbox erwerben können. Die Umsetzung für Nintendo Switch hat hingegen noch keinen konkreten Termin, soll aber ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen.Letztes aktuelles Video: Release-Trailer