Fort Triumph: Rundenstrategie im Fantasy-Setting - 4Players.de

Das rundenbasierte Spielprinzip von Fort Triumph konzentriert sich in einem Fantasy-Setting voll auf den Kampf: Die Helden können in Deckung gehen, Gegner in Abgründe schubsen, Säulen auf Feinde fallen lassen, Wände kaputt schlagen, Bäume anzünden und Flüsse einfrieren. Dabei verfügen die Helden über unterschiedliche Fähigkeiten. So können starke Charaktere Felsen auf Feinde rollen lassen, andere wiederum bieten durch eingefrorenes Wasser eine Rückzugsmöglichkeit an. Fort Triumph hat erfolgreich die Steam-Greenlight-Phase absolviert und wird bald eine Kickstarter-Kampagne starten.Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer