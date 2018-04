Fort Triumph: Taktik-Rollenspiel startet Ende April in den Early Access - 4Players.de

Das vor einem Jahr erfolgreich via Kickstarter finanzierte Taktik-Rollenspiel Fort Triumph wird am 26. April 2018 in den Early Access auf Steam starten, wie Entwickler Cookie Byte Entertainment bekannt gibt. Der Preis der Vorabfassung werde 17,99 Euro betragen. Inhaltlich werden zum Early-Access-Start sieben bis acht story-basierte Missionen sowie eine Reihe taktischer Zufallsbegegnungen versprochen.Bis zur geplanten Fertigstellung in zehn bis zwölf Monaten sollen regelmäßige Updates mit weiteren Inhalten erfolgen. Die rundenbasierten Kämpfe sollen zudem mit interaktiven Spielumgebungen, klassenspezifischer Charakterentwicklung, einer erkundbaren Weltkarte sowie nicht-liearen Quests und Missionen aufwarten. Hier aktuelle Spielszenen:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer