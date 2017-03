Destiny 2: Kräfte, Gegenstände und Ingame-Währung aus dem Vorgänger werden nicht übernommen; Charakter-Personalisierungen hingegen schon - 4Players.de

Sämtliche Kräfte, Besitztümer, Gegenstände aus dem Everversum und die gesammelte Ingame-Währung von Charakteren aus Destiny wird man nicht in den Nachfolger mitnehmen können. Bungie stellte klar, dass die Fortsetzung ein Neustart für alle Spieler sein soll. Die Charakter-Personalisierungen hingegen können vom ersten Teil in den zweiten Teil übernommen werden. "Genauer gesagt werden Klasse, Spezies, Geschlecht, Gesicht, Haare und Kriegsmale für alle Charaktere, die Level 20 erreicht und die 'Schwarzer-Garten'-Story abgeschlossen haben, übertragen. Wir haben außerdem vor, Veteranen-Profile zu ehren, um ihre Errungenschaften in Destiny 1 widerzuspiegeln", erklären die Entwickler "Fortsetzungen repräsentieren immer den Beginn eines neuen Abenteuers für alle Spieler: Es gilt, neue Welten zu erkunden, neue Storys zu erzählen, neue Kräfte zu erlangen, neue Beute einzusacken und vieles mehr. All das hat uns zu einer Entscheidung geführt, die im Interesse sowohl des Spiels als auch der Spieler ist: Kräfte, Besitztümer und Gegenstände aus dem Everversum sowie sämtliche Währung werden nicht übernommen. All diese Dinge werden euch aber auf jeden Fall weiterhin in Destiny 1 zur Verfügung stehen. (...) Wir sind überzeugt, dass dies der bestmögliche Weg nach vorne ist. Dadurch können wir die großen Fortschritte und Verbesserungen, die wir alle von einer Fortsetzung erwarten, implementieren und so das bestmögliche Spiel rausbringen - unbelastet und frei von Vergangenem.""Nächsten Mittwoch wollen wir das letzte Live-Event der 'Destiny-1-Ära' enthüllen. Wir nennen es 'Zeitalter des Triumphs' und in unseren Augen ist es eine Party voller toller Erinnerungen, die die ersten großen Kapitel eures Destiny-Abenteuers zum gebührenden Abschluss bringen wird. Wir werden auf die drei unglaublichen Jahre, die wir gemeinsam als Community verbracht haben, zurückblicken. Gleichzeitig wollen wir nach vorne schauen auf die Herausforderungen und Belohnungen, die euch in den kommenden Wochen erwarten."