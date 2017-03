Destiny 2: Verrät Poster-Leak den Releasetermin im Herbst? - 4Players.de

Buckeye hat geschrieben: ? Heute 11:26 Hoffentlich hat Bungie aus dem Feedback gelernt und macht es nicht wieder zu einem Grindfest mit immer wieder den selben Strikes und einer unverschämten DLC Politik Hoffentlich hat Bungie aus dem Feedback gelernt und macht es nicht wieder zu einem Grindfest mit immer wieder den selben Strikes und einer unverschämten DLC Politik

Geht mir ganz genau so! Habs auch (leider) zum Start gekauft was mic hauch viele Stunden unterhalten hat, jedoch wurde im laufe der Zeit die unverschämte DLC Politik immer deutlicher und man hat gemerkt das die einfach ein ganzes Spiel aufgestückelt und nach und nach an den Verbraucher gefüttert haben. Ich hoffe also wirklich das die das diesmal nicht so machen denn an sich mag ich das Spiel und dieses "Halo" feeling. Diesmal werde ich allerdings mit dem Kauf abwarten...