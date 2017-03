Destiny 2: Teaser-Clip kündigt die Ankündigung an - 4Players.de

Aktualisierung vom 28. März 2017, 21:55 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 27. März 2017, 20:33 Uhr:

Destiny 2 soll am 30. März 2017 um 19:00 Uhr von Activision Blizzard und Bungie weltweit enthüllt werden. Bis dahin wurde das folgende Teaser-Video als kleiner Appetitanreger veröffentlicht.Heute ist auf dem offiziellen Twitter-Account von Destiny das Logo von Destiny 2 enthüllt worden. Auf dem Bild ist die letzte Stadt auf der Erde zu sehen, die allem Anschein nach angegriffen wurde. Weitere Details wurden nicht preisgegeben, aber es kann davon ausgegangen werden, dass der Nachfolger von Destiny in den nächsten Wochen offiziell präsentiert wird. Erst kürzlich gab es Gerüchte über den 8. September 2017 als Releasetermin in Europa - und eine mögliche PC-Version. Vorher soll eine Beta-Phase auf der PS4 stattfinden. Bisher gab Activision Blizzard lediglich bekannt, dass ein Nachfolger in Entwicklung sei (Termin: Herbst 2017). Entwickler Bungie hatte bereits bestätigt, dass Kräfte, Gegenstände und Ingame-Währung aus dem Vorgänger nicht übernommen werden können ( wir berichteten ).