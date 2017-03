Destiny 2: Wird im September erscheinen; PC-Version bestätigt; Trailer zur Ankündigung; Editionen (bis 250 Dollar) im Überblick; Erweiterungspass verfügbar - 4Players.de

Die Collector's Edition von Destiny 2

Bungie und Activision Blizzard haben Destiny 2 offiziell angekündigt. Der Shooter wird am 8. September 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Auf der PS4 wird es zusätzliche, zeitlich begrenzte Exklusiv-Inhalte geben. Für "wichtige Spielelemente" ist ein PlayStation-Plus-Abonnement bzw. eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft erforderlich. Erste Spielszenen sollen am 18. Mai präsentiert werden.Das Spiel wird als kompletter Neuanfang bezeichnet. In Destiny 2 ist die letzte sichere Stadt der Erde gefallen und zerstört. Ihre Ruinen werden von einem neuen Feind und dessen Elite-Armee (genannt Rotlegion) besetzt. Jeder Spieler erstellt einen eigenen Charakter: einen "Hüter", die Beschützer der Menschheit. Die Spieler müssen sich gemeinsam dem Feind stellen und ihre Heimat zurückerobern. Der folgende Trailer "Versammelt die Truppen" zeigt zwei Mitglieder der "Vorhut", die Anführer der Hüter, wie sie die Truppen der Letzten Stadt "motivieren" und zu den Waffen rufen. "In Destiny 2 folgen die Spieler ihrem Aufruf und begeben sich auf eine Reise mit einer brandneuen Story und vielen neuen Orten in unserem Sonnensystem, die sie erkunden und dabei eine Vielzahl an Aktivitäten entdecken können. In Destiny 2 ist für so gut wie jede Art von Spieler etwas geboten, ob Einzelspieler-Action oder kooperative und kompetitive Aktivitäten, die in einem riesigen, aufregenden und sich ständig weiterentwickelnden Universum stattfinden", heißt es von Activision Blizzard.Neben der Standard Edition des Spiels (59,99 Dollar) wird es ein Paket aus Spiel + Erweiterungspass (89,99 Dollar), die Destiny 2 Digital Deluxe Edition mit digitalem Premium-Inhalt sowie Erweiterungspass (99,99 Dollar), die Limited Edition (99,99 Dollar) und die Collector's Edition (249,99 Dollar) mit einer "Frontier Bag," dem Erweiterungspass, digitalem Premium-Inhalt und einer Sammlerbox im Kabale-Stil geben. Der Erweiterungspass wird wiederum zwei Erweiterungen umfassen, die neue Story-Missionen, kooperative und kompetitive Aktivitäten und weitere Gegenstände bieten wird. Der digitale Premium-Inhalt besteht aus: "Legendary Sword", "Legendary Player Emote" und "Cabal Empire Themed Emblem". Vorbesteller sollen am Betatest teilnehmen dürfen.Letztes aktuelles Video: Debüt-TrailerEric Hirshberg, CEO von Activision, kommentiert: "Destiny war der bis dahin größte Start einer neuen Konsolen-Videospielreihe und Destiny 2 wird eine neue Generation in diesem actiongeladenen Universum willkommen heißen. Gemeinsam mit unseren unglaublich talentierten Partnern bei Bungie konzentrieren wir uns darauf, Destiny 2 für noch mehr Fans als je zuvor ansprechend zu gestalten - mit First-Person-Action auf dem neuesten Stand, einer großartigen neuen Story, tollen Charakteren und Innovationen, die das Spiel zugänglicher denn je machen. Außerdem veröffentlichen wir Destiny erstmals als eigene PC-Version. Destiny 2 wird diese jetzt schon großartige Reihe noch größer und besser machen."Pete Parsons, CEO von Bungie, sagt: "Die vergangenen drei Jahre waren für Bungie unglaublich inspirierend und lohnend. Das Wissen um Millionen von Spielern auf der ganzen Welt, die mit Destiny bleibende Erinnerungen geschmiedet und das Spiel zu ihrem Hobby gemacht haben, ist wirklich beeindruckend. Wir können es kaum erwarten, die Reise fortzusetzen. Wir freuen uns darauf, den Spielern eine neue, einladende Story präsentieren zu dürfen, und von der bevorstehenden Destiny-2-Beta, die für diesen Sommer angesetzt ist, erhoffen wir uns das Feedback von Millionen von Spielern auf der ganzen Welt, die einen Einblick in die neuen Abenteuer erhalten werden, die sich uns allen eröffnen. Gemeinsam mit unseren Partnern von Activision freuen wir uns sehr darauf, den Spielern im September Destiny 2 zu bringen."