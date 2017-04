Destiny 2: GameStop verrät Pläne für Erweiterungen und Fan-Veranstaltung - 4Players.de

Sn@keEater schrieb am 03.04.2017 um 17:56 Uhr

Selten? Der DLC Kram hat schon lange überhand genommen. Bis heute kann ich meine "gekauften" DLCs an einer Hand abzählen. Das waren aber dann auch DLCs die das Geld wirklich wert waren und meist "Story DLCs" waren also sowas wie Left Behind (The Last of US) BioShock bioshock infinite DLC ecz.

Zugegeben...Destiny DLCs habe ich auch gekauft aber nur bis the taken king. Danach wurde mir das auch zu blöd.

Das die ähnlich mit Destiny 2 verfahren werden war denke jeden klar...