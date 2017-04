Destiny 2: Gamestop verrät Pläne für Erweiterungen und Fan-Veranstaltung - 4Players.de

Nachdem Gamestop schon für die vorzeitige Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins für das Online-Shooter-MMO Destiny 2 verantwortlich war, verrät jetzt ein Mitarbeiter der US-Kette mit der Veröffentlichung von zwei Dokumenten von Activision Blizzard an Händler, wie der DLC-Fahrplan rund um große Erweiterungen aussehen soll.Bei Wccftech ist zu sehen, dass Bungie offenbar zwei große Erweiterungen geplant hat, die beide Teil des Expansion Pass sein werden. Die erste von ihnen soll bereits im Winter 2017 und damit schon kurz nach dem Release des Hauptspiels (8. September) veröffentlicht werden, während die zweite im Frühjahr 2018 folgen soll. Sie sollen neue Story-Missionen, Koop-Aktivitäten, kompetitive Mehrspieler-Komponenten sowie zusätzliche Waffen, Rüstung und Gegenstände enthalten.Darüber hinaus ist in einem zweiten Dokument die Rede davon, dass Activision Blizzard ein eigenes Event rund um Destiny plant, das vergleichbar mit Veranstaltungen anderer Hersteller wie die QuakeCon oder das EVE Fanfest ausfallen könnte. Dort will man auch Pläne und Neuigkeiten rund um das Universum vorstellen.Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer