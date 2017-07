Destiny 2: Details zum Clan-System: Gruppen aus dem Vorgänger lassen sich in Clans umwandeln - 4Players.de

Bei der Spielszenen-Premiere zu Destiny 2 hat Bungie bereits darüber gesprochen, wie sich die Clans in der Serie entwickeln werden. Im Blog werden die nächsten Schritte nun detailreich erläutert, z.B. wie die Migration von Gruppen in die neuen Clans von Teil 2 ablaufen wird: "Besorgte Clan-Overlords haben uns gefragt: 'Bungie, wird mein Clan in Destiny 2 für mich da sein?' Die Antwort auf diese Frage lautet 'Ja', aber für die Migration ist eure Mithilfe gefragt. Jeder Clan auf Bungie.net basiert auf Diskussionsgruppen, die dank dem Wunder der Technik wichtige Informationen in Spiel weiterleiten. Einige dieser Gruppen schrieben den Beginn ihrer Legende sogar noch in uralten Zeiten, als Bungie.net noch das Zuhause der Halo-Nation war. Um das Clan-Erlebnis in Destiny zu verbessern, muss ein bisschen aufgeräumt werden.Ab dem 25. Juli 2017 sollte jeder Clan-Anführer die jeweilige Operationsbasis auf Bungie.net besuchen und sich entscheiden, ob er die eigene Gruppe in einen Clan umwandeln möchte. Clan-Gründer können ihren Titel und ihre Berechtigungen an ein anderes Mitglied übertragen, das ein besserer Anführer für zukünftige Abenteuer wäre. Wenn ihr größere Pläne für eure bestehende Gruppe habt, die euren Clan beinhaltet, dann könnt ihr alles beim Alten lassen und außerhalb des Spiels einen Platz in der Community finden. Dieser Hausputz wird einen Monat andauern. Danach wird die neue Clan-Kreationsfunktion auf Bungie.net live gehen, um Destiny 2 zu unterstützen. Wir werden euch noch weitere Informationen zu dieser Deadline liefern!Die Clans werden ihre Grundstruktur beibehalten. Um weiterhin die familiäre Atmosphäre beizubehalten, die perfekt geeignet ist für taktische Diskussionen, wird jeder Clan weiterhin maximal 100 Mitglieder umfassen dürfen. Jedes Destiny 2-Konto kann pro Plattform einem Clan beitreten. Clans in Destiny 2 können sich auf neue Features im Spiel freuen. Clans werden die Guides einer neuen Community sein, indem sie Solo-Spieler ins Endspiel führen – eine Mission nach der anderen. Ihr könnt eure Übersicht verwalten und Einladungen an neue Mitglieder senden – all das direkt im Spiel. Jeder Hüter, der seinen Platz in einem Clan gefunden hat, erhält Belohnungen, die auf dem Erfolg der eigenen Team-Kameraden beruhen.Für diese Veränderung ist ein gewissen Maß an Opfer nötig. Wenn euer Clan Teil einer weitläufigen Allianz befreundeter Kampfeinheiten ist, dann wird diese Evolution des Clan-Erlebnisses dieses gemeinsame Bindeglied auf Bungie.net lösen. Wir wissen, dass das eine Herausforderung für größere Community-Gruppen sein kann, und wir brüten schon über neue und bessere Ideen, wie Clans sich Seite an Seite Missionen stellen können. Aber bis dahin hoffen wir, dass ihr mit uns übereinstimmt, dass ein verbesserter Clan-Support für alle Spieler in Destiny 2 von Vorteil sein wird.Sobald die Destiny 2-BETA unter Dach und Fach ist, werden die Clan-Anführer unter uns allen dabei helfen, die nächsten Schritte Richtung Veröffentlichung zu gehen. Wenn sich das Wartungsfenster am 25. Juli öffnet, werden wir euch allen genaue Details dazu geben. Lest weiter, um euch Vorschauen des Interface und einen neuen Bericht vom Player Support anzuschauen, der erklärt, wie ihr den Weg eures Clans in Destiny 2 verwalten könnt."Letztes aktuelles Video: E3 2017 Homecoming PC