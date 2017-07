Destiny 2: Waffenbeute verliert ihr Zufallselement - 4Players.de

Zudem profitiere von der Änderung die Balance, da jede Waffe als individuelles Item behandelt werde. Jedes Exemplar lasse sich individuell anpassen.

Ein God Roll ist nicht das zufallsgesteuerte Auswürfeln der Perks einer Waffe, sondern das "god like" Ergebnis des Auswürfelns. Also eine als äußerst vorteilhaft angesehene Kombination an Perks ist ein God RollIch befürchte, D2 wird auch dieses Zusfallselement wieder ein Grinder Deluxe.Das hier dürfte der Hauptgrund für diese Entscheidung sein:D1 war ja ein wahres Fest an ständigen Nerfs and Buffs.