Destiny 2: Soll mehr Inhalts-Updates als der Vorgänger bekommen - 4Players.de

Destiny 2 soll nicht unter Inhalts-Updates leiden - das bekräftige Activisions CEO Eric Hirshberg in einem Interview mit Gamesindustry.biz . Der Bedarf der Spieler nach neuen Inhalten soll besser bedient werden als im Vorgänger, wozu unter anderem auch weitere Studios wie Vicarious Visions oder High Moon eingespant werden, um die Arbeit von Entwickler Bungie zu unterstützen. Hirshberg berichtet:"Ich war nicht glücklich mit der Verzögerung [neuer Inhalte]. Wir haben in Destiny 1 eine Menge richtig gemacht, aber eine der Sachen, die wir nicht geschafft haben, ist das Bedienen des Bedarfs für neue Inhalte (...) so großartig The Dark Below, House of Wolves, The Taken King und Rise of Iron auch waren, es gab klar einen Appetit nach mehr."Der Schritt zu einem Nachfolger sei riskant und ein harter Schnitt, der angesichts der bereits lange spielenden Community lange diskutiert worden sei. Andererseits könne sie auch neue Spieler abschrecken, später noch in ein jahrelang unterstütztes Spiel einzusteigen. Im Vergleich zum jährlichen Rhythmus des alten Erfolgsmodells Call of Duty erläutert Hirshberg:"Wir haben herausgefunden, dass es mehr als einen guten Weg gibt, es umzusetzen. Wir haben eine Gewinner-Formel zu Call of Duty. Es ist noch zu früh, das zu beurteilen, aber indem wir Destiny 1 haben, gefolgt von drei Jahren der Erweiterungen, und indem sich Destiny 2 hoffentlich noch besser schlägt, würde das eine weitere Gewinner-Formel für uns bedeuten".Letztes aktuelles Video: E3 2017 Homecoming PC