Destiny 2: Offener Betatest: Termine und Umfang - 4Players.de

Der Betatest von Destiny 2 beginnt am 18. Juli 2017 auf PlayStation 4 und am 19. Juli 2017 auf Xbox One für Vorbesteller des Spiels. Nicht-Vorbesteller auf Konsolen haben ab dem 21. Juli 2017 Zugriff auf die Destiny-2-Beta . Der Testlauf endet am 24. Juli 2017. Irgendwann im August soll der Betatest auf PC stattfinden. In der Betaversion wird man die Eröffnungsmission der Story-Kampagne, den kooperativen Strike "Die verdrehte Säule" für drei Spieler und zwei kompetitive Mehrspieler-Modi ausprobieren können."Du erhältst zum Beta-Start automatisch Beta-Zugang über das Konto im PlayStation Store, Xbox Store oder Blizzard Shop, mit dem du vorbestellt hast. (...) Aktuell muss ein Bungie.net/de-Konto wahlweise mit einem PlayStation-Network- oder einem Xbox-Live-Konto verknüpft sein. Vor Start der PC-Beta wird es jedoch weitere Optionen für PC-Spieler geben."Letztes aktuelles Video: Trailer für die offene Beta