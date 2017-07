Destiny 2: Über 30 Minuten exklusiver Beta-Spielszenen (PS4) - 4Players.de

Im Video zeigen wir insgesamt über 30 Minuten exklusiver PS4-Spielszenen aus der ersten Mission sowie dem Strike der Beta von Destiny 2. Dabei stehen sowohl die umfangreiche Storyeinführung, die Zwischensequenzen und Zwischengegner der Einführungs-Mission als auch der lange Kampf gegen den Boss des Strikes im Fokus, der in einer mehrstufigen Arena wartet.Der Mehrspieler-Shooter von Bungie wird am 6. September für PS4 und One erscheinen sowie im Oktober für PC. Die Windows-Version enthält neben einer für Maus und Tastatur optimierten Steuerung auch 4K-Unterstützung.Letztes aktuelles Video: Strike-Spielszenen Beta