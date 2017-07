Destiny 2: 4K-Spielszenen aus der PC-Version - 4Players.de

Der Mehrspieler-Shooter Destiny 2 von Bungie wird zwar am 6. September zunächst nur auf PS4 und Xbox One erhältlich sein, PC-Spieler bekommen aber am 24. Oktober eine eigene Fassung nachgereicht, die laut den Entwicklern den gehobenen Maus-und-Tastatur-Ansprüchen genügen soll.Zudem sind auf dem PC naturgemäß, die entsprechende Hardware vorausgesetzt, auch deutlich höhere Auflösungen möglich als auf den Konsolen. Bereits auf der E3 hat sich Ben ins Getümmel der Eröffnungsmission von Destiny 2 gestürzt, die seit gestern bzw. heute auch in der offenen Beta von PS4 und Xbox One gespielt werden kann.Wir haben die Szenen in 4K mitgeschnitten: